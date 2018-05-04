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Госдума может рассмотреть кандидатуру премьера 8 мая
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Госдума может 8 мая рассмотреть кандидатуру премьера, если она будет внесена 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Госдума на пленарном заседании во вторник, 8 мая, может рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра РФ, если она будет внесена к этому времени президентом РФ. Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
"8 мая планируется заседание Госдумы. В случае, если к этому моменту президентом будет внесена кандидатура премьера, она может быть рассмотрена на этом заседании", — сказал Мельников.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. Согласно Конституции РФ, не позднее двухнедельного срока после вступления в должность президент должен представить на согласование Госдуме кандидатуру председателя правительства, на рассмотрение которой депутатам отведена неделя.
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