Все средства хороши: в поисках недовольных Россией Британия решила примкнуть к Восточной Европе

"Новость, что глава британского МИД Борис Джонсон собирает некий антироссийский консорциум, была вполне ожидаема — этот человек прославился тем, что, будучи журналистом не описывал факты, а свободно интерпретировал их для своих целей. На посту мэра Лондона он также не показал действенной работы по улучшению жизни города, зато оказался вовлечен в ряд громких скандалов. Как министр иностранных дел Джонсон был непригоден заранее.

Процедура выхода из Евросоюза достаточно сложна и требует огромных усилий, это явно не уровень Бориса Джонсона. Зато тема «страшной России » на Западе сейчас популярна, и на ней политик хочет сколотить политический капитал. желающие присоединиться к Британии в антироссийской риторике найдутся — это могут быть страны Прибалтики, Польша Украина . Возможно, идею поддержат Канада США , а также отдельные страны Африки, Персидского залива и Азии — те, что стандартно следуют в фарватере британской политики", — отмечает аналитик.

По данным английских СМИ, глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен бороться с «дезинформацией и пагубным влиянием», которые якобы распространяет Россия. Для этого он намерен собрать антироссийский альянс для дальнейших действий, чтобы выработать «всеобщую стратегию». Британский дипломат уверен, что Лондону это удастся в ходе предстоящих саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза. А реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери Джонсонс воспринимает как некую «поворотную точку».

"Весьма сомнительно, со собранный Великобританией антироссийских альянс сможет на что-то кардинально повлиять. У РФ есть статус постоянного члена Совета Безопасности ООН , наша страна является активным участником ряда ближневосточных процессов. Кроме того, мы консультируем по ряду вопросов страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Джонсон лишь делает очередную попытку давления на Россию в информационно-пропагандистском ключе — это часть психологической войны. Москву уже обвиняли во всевозможных грехах, и выдумать что-то оригинальное здесь Западу будет сложно. Разве что отравят очередного выходца из РФ. Серьезной опасности для России возня британских политиков не несет — шума будет много, но не более. Британских военный открыто объявлял: «Россия должна сесть и заткнуться», то есть наша самостоятельность на мировой арене Запад не устраивает, и его политики делают все, чтобы нас ограничить", — подчеркивает политолог.

Дело Скрипалей чревато для Британии

Британские власти 4 марта объявили, что в городе Солсбери были отравлены бывший советско-российский военный разведчик Сергей Скрипаль (66 лет) и его дочь Юлия (33 года). Лондон объявил, что они стали жертвами воздействия некоего нервно-паралитического вещества «Новичок», а к инциденту «с большой долей вероятности» причастна Россия. Однако британские специалисты из лаборатории Порт-Даун сообщили, что не смогли установить, является ли РФ страной происхождения химического вещества, которым были отравлены Скрипали.

Несмотря на это Лондон продолжает настаивать на обвинениях против России. Вокруг инцидента Британия раздула международный скандал, выслав 23 российских дипломата и сократив межгосударственное сотрудничество. В этом ее поддержали США и значительная часть стран Евросоюза, которые также выслали различное количество российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами, выслав аналогичное число дипработников. По словам президента России Владимира Путина, аналоги «Новичка» могут производиться в 20 странах.

"Дело Скрипалей уже постепенно отходит на второй план, и вскоре Западу понадобятся новые «свежие» поводы для нападок на Россию. При этом аргументов и доказательств причастности Москвы к инциденту не было и быть не могло. Потому вся история получилась не только малоубедительной, но и дала повод для ответа со стороны России.

Сейчас самое время разоблачать всю эту фальшь Лондона ему же в ущерб. По сути Скрипали похищены, а Юлия при этом — гражданка России. Подтверждения самого факта отравления не было в принципе, есть лишь заявления британских политиков. Наших дипломатов к якобы пострадавшие не допускают, независимых медицинских обследований никто не проводил. Вся эта история напрямую говорит о нарушении прав как британских подданных, так и российских граждан.