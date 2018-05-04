В МИД РФ рассказали о трех провалах Лондона в «деле Скрипаля» 

Вся ложь Лондона, обвиняющего Россию в связи с так называемым делом Скрипаля, разоблачается и будет разоблачена еще сильнее, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook. Она привела три пункта, по которым британские обвинители уже «прокололись». Два из них касаются страны происхождения боевого отравляющего вещества, которым якобы отравили в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Во-первых, эксперты лаборатории Портон-Дауна не подтвердили, что газ был произведен в России, как заявляла британский премьер-министра Тереза Мэй. Во-вторых, о том, что подобное вещество производилось и складировалось в Чехии, рассказал президент этой страны Милош Земан. Еще одна промашка Лондона — это мотив, который якобы имелся у России. Это обвинение несостоятельно, поскольку сама Британия не авторитет в сфере соблюдения норм, отметила Захарова. «Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились другие европейские страны, а также США. Москва ответила зеркальными мерами.