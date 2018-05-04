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Центр Кудрина предложил ввести новый пост
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Центр Кудрина предложил ввести пост вице-премьера по цифровизации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Возглавляемый бывшим министром финансов Алексей Кудрин Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера.
Об этом говорится в докладе ЦСР «Государство как платформа», содержание которого приводит «Интерфакс».
В документе сказано, что новая система государственного управления в России должна быть создана для обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. Такая система «станет технологической, нормативной и культурной основой будущего развития».
Авторы документа подчеркивают, что в условиях новой цифровой реальности трансформация государственных сервисов становится неизбежной.
«В фокусе развертывания государства как платформы находится гражданин. Человек, идентифицируясь в государственной платформе, с помощью своего «цифрового двойника» будет взаимодействовать с цифровой экосистемой и получать от нее цифровые сервисы в соответствии со своими потребностями», — отмечается в докладе.
По мнению авторов доклада, «цифровая трансформация должна управляться на уровне вице-премьера по цифровой трансформации (либо министра при условии наличия вице-премьера по реформе государственного управления), которому подчиняется Центр цифровой трансформации». Этой структуре, сказано в документе, должен быть передан весь бюджет, выделяющийся на автоматизацию органов власти.
Накануне Financial Times писала о том, что Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая. Среди возможных должностей назывались кресло вице-премьера и пост в администрации главы государства.
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