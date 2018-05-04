Центр Кудрина предложил ввести новый пост

Центр Кудрина предложил ввести пост вице-премьера по цифровизации

Возглавляемый бывшим министром финансов Алексей Кудрин Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера.

Об этом говорится в докладе ЦСР «Государство как платформа», содержание которого приводит «Интерфакс»

В документе сказано, что новая система государственного управления в России должна быть создана для обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. Такая система «станет технологической, нормативной и культурной основой будущего развития».

Авторы документа подчеркивают, что в условиях новой цифровой реальности трансформация государственных сервисов становится неизбежной.

«В фокусе развертывания государства как платформы находится гражданин. Человек, идентифицируясь в государственной платформе, с помощью своего «цифрового двойника» будет взаимодействовать с цифровой экосистемой и получать от нее цифровые сервисы в соответствии со своими потребностями», — отмечается в докладе.

По мнению авторов доклада, «цифровая трансформация должна управляться на уровне вице-премьера по цифровой трансформации (либо министра при условии наличия вице-премьера по реформе государственного управления), которому подчиняется Центр цифровой трансформации». Этой структуре, сказано в документе, должен быть передан весь бюджет, выделяющийся на автоматизацию органов власти.