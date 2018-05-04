Россия отказалась от союзов с Китаем

Россия не создает и не планирует создавать какие-либо союзы с Китаем. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
«Это не соответствует нашему общему видению характера двустороннего взаимодействия, основанного на совпадении или близости взглядов по широкому кругу вопросов», — отметил дипломат, добавив, что Китай «строго придерживается линии на неприсоединение к каким-либо блокам».
По словам Моргулова, Москва и Пекин нередко выступают с единых позиций «как единомышленники в глобальных и региональных делах».
При этом у каждой из сторон есть свои экономические интересы, которые не всегда и не во всем совпадают.
«В отдельных случаях возникает конкуренция, причем прямая, между экономическими операторами двух стран», — пояснил замминистра.
Дипломат добавил, что Россия нашла возможность не конкурировать с международным инфраструктурным проектом Китая «Один пояс, один путь».
«Мы нашли возможность на основе имеющихся точек соприкосновения направить его в сторону сопряжения с нашим собственным проектом строительства Евразийского экономического союза. Эта работа уже приносит плоды», — сообщил он.