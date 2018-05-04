Ещё
Пушков рассказал о мощном ударе по версии Лондона в деле Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков рассказал о мощном ударе по версии Лондона в деле Скрипалей 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Заявление Чехии о том, что «Новичок» производился и хранился в стране, стало мощным ударом по версии Лондона в деле Скрипалей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах». Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — написал сенатор.
Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах». Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 мая 2018 г.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка республики классифицировала как «Новичок». Он отметил, что в стране в небольшом количестве было изготовлено и тестировано данное вещество, а потом уничтожено.
Как заявил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю, доза вещества, которыми отравили Скрипалей, составляла от 50 до 100 граммов. Вещество могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде.
4 марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона. До сих пор Великобритания так и не предоставила доказательств вины Москвы.
Парламентская газета: последние новости
Захарова заявила о «многочисленных обманах» правительства Мэй‍ Сенатор прокомментировал жалобы Киева на досмотр судов в Керченском проливе Захарова поставила на место Хейли, заявившую о превосходстве США в ООН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»25
Банки отказывают россиянам по-новому82
Скрипаля отравили полной рюмкой118
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали233
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй449
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
00:29
Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение