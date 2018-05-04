Пушков рассказал о мощном ударе по версии Лондона в деле Скрипалей

Заявление Чехии о том, что «Новичок» производился и хранился в стране, стало мощным ударом по версии Лондона в деле Скрипалей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах». Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль . Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — написал сенатор.

Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах». Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, т.к. от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 мая 2018 г.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка республики классифицировала как «Новичок». Он отметил, что в стране в небольшом количестве было изготовлено и тестировано данное вещество, а потом уничтожено.