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Украина не пустила россиян из-за георгиевских ленточек
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На Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за того, что они отказались снимать с багажа георгиевские ленточки, ношение которых на Украине запрещено, сообщил в пятницу пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, накануне вечером в киевский аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели мужчина и женщина — граждане РФ, они приехали с частной целью, имели достаточно средств для пребывания на Украине и обратные билеты.
"Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", — написал Слободян в пятницу утром на своей странице в Facebook.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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