В МИД прокомментировали приостановку финансирования США «Белых касок»

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации «Белые каски». По данным телеканала, доля США в финансировании «Белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в «последние недели» и находится «под пересмотром». Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщил, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае «остановить процесс».

"Сегодня пришла просто фантастическая новость: госдепартамент США прекратил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины? Вообще, честно говоря, хочется узнать точно, сколько денег «Белые каски» получали непосредственно от правительства США и от правительств других государств, в том числе тех трех государств, которые нанесли удар по Сирии не так давно. Мне кажется, это имеет принципиальное значение, чтобы понять, как действует этот отлаженный фейковый механизм", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она также рекомендовала западным СМИ проявить интерес к схеме финансирования «Белых касок».

"Мы, честно, говоря, не знаем точно, это вопрос для следующих, я думаю, как раз журналистских расследований, что стало причиной прекращения финансирования. Стало ли оно окончательным или это просто приостановка проплат, дальше они возобновятся, сказать сложно. Я думаю, что такая, а мы можем сказать после последнего разоблачения, преступная с точки зрения медийной деятельности работа «Белых касок» будет давать о себе знать еще очень долго. И тем, что они будут делать, но самое главное, тем, что они сделали, я думаю и я в этом уверена абсолютно, что вот таких разоблачений будет сделано немало", — добавила она.

Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Захарова ранее называла деятельность организации «Белые каски» еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" * (террористическая группировка, запрещена в РФ ).

*Террористическая организация, запрещенная в России

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