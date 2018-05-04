Политологи рассказали о задачах нового кабмина

Политологи рассказали, какие задачи ждут новое правительство

Новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации президента РФ , обновится менее чем наполовину, считают политологи, в то же время кабмин будет стремится к выполнению задач, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, а также к обеспечению экономического роста и в целом прорывного развития страны.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится уже в грядущий понедельник, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина. Как ранее сообщал РИА Новости источник в парламенте, кандидатура главы нового правительства РФ будет внесена в Госдуму в тот же день, 7 мая.

Несмотря на скорое формирование нового правительства, министры не дают однозначного ответа, остаются ли они на посту. В тоже время парламентарии отмечают высокие шансы нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сохранить за собой кресло. Однако не так все безоблачно: есть и другие кандидаты на пост председателя кабмина, считают эксперты.

О задачах, стоящих перед Белым домом, его перспективах, а также о карьерных шансах нынешних министров рассказали опрошенные РИА Новости законодатели и эксперты.

Обновление кабмина

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева , существенных перемен в составе правительства ожидать не стоит, и кабинет министров обновится "менее чем наполовину".

"В основе своей он останется прежним. И это не плохо: преемственность — это плюс. Думаю, что некоторые министры подлежат замене, но фамилии их называть не буду. Я думаю, что ключевые министры останутся на своих местах", — сказал он.

Оценка своих шансов

Некоторые министры уже высказались о том, видят ли они себя в составе нового правительства. Несмотря на скорое утверждение кандидатуры премьер-министра, члены кабмина не дают однозначного ответа и адресуют вопросы главе государства.

Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов также не имеет однозначных амбиций и полагается на выбор Путина. "Я хочу работать там, где скажет президент", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он попасть в новый состав кабинета министров. На просьбу уточнить, идет ли речь о правительстве, Шувалов сказал:

"Я любой работе рад, которую даст президент".

Есть и те, кто был бы рад любой должности в новом составе правительства. Так, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отмечал, что готов занять любой пост в кабмине.

"Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов — безусловно, эта должность будет востребована. Я говорю не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны", — отмечал Рогозин.

Он также подчеркивал, что пока не обдумывал, чем займется после ухода из правительства. "У меня пока таких планов нет", — сказал вице-премьер.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров также адресовал вопрос к руководству страны, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он сохранить свой пост в новом составе правительства.

"Без комментариев. Это вопрос к руководству страны", — сказал журналистам министр.

Некоторые члены кабмина обращают внимание на необходимость работать. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, говоря о том, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина, заявил РИА Новости, что действующему правительству и ему нет необходимости рассчитывать на что-то, нужно просто работать.

"Я думаю, что нам, действующим членам правительства и мне в частности, нет необходимости здесь рассчитывать или гадать, нужно просто работать, чтобы обеспечить стабильность. Больше ничего не нужно. Трудиться", — сказал РИА Новости Мутко в ответ на вопрос, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина. По его словам, президент дальше сам определится насчет структуры и состава правительства: "Это уже его выбор". "Мы — люди, которые должны сейчас завершить работу, чтобы было стабильно, спокойно", — отметил вице-премьер.

Задачи и перспективы

Один из важных вопросов, касающихся деятельности следующего правительства — это задачи, стоящие перед кабмином. Политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин считает, что главной задачей следующего правительства является реализация предвыборной программы президента Путина, с которой он победил на президентских выборах.

"Вполне вероятно, что и в структурном, то есть функциональном отношении, и в кадровом отношении правительство будет форматироваться под решение этой главной задачи, а это задача не краткосрочная, а среднесрочная", — сказал РИА Новости Зудин.

В свою очередь, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что для реализации задач, которые поставил Путин в послании, необходим определенный инструментарий, задача кабмина их создать.

"Задача кабмина — создать инструментарий под эти задачи. Какие это задачи — это темпы роста выше среднемировых — и не когда-нибудь, а уже сейчас; это пространственное развитие, освоение территорий, увеличений инвестиций в инфраструктуру в частности; это развитие на основе прорывных технологических решений; и это борьба с бедностью", — сказал Ремизов РИА Новости.

"Экономика страны болтается около нуля. По сути в стране стагнация, правительство пытается списать это на санкции. Но дело не в санкциях, а в той политике, которую проводит правительство. Поэтому мы ждем коренного изменения экономической политики, ее нацеленность на экономический рост, а не на таргетирование инфляции, структурные реформы и прочие словесные эскапады. Цели должны быть реальны", — сказал Емельянов РИА Новости.

Как полагает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, новое правительство сосредоточится на реализации задач, направленных на обеспечение прорывного развития страны.