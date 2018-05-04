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The New York Times написала о дозе «Новичка», которым отравили Скрипаля
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The New York Times написала о дозе «Новичка», которым отравили Скрипаля 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Доза вещества, которым 4 марта 2018 года были отравлены бывший британский шпион и экс-сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, пишет газета The New York Times. Об этом изданию сообщил глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. Он добавил, что не знает точного объема.
По словам главы ОЗХО, вещество могли применить в жидком виде или в виде аэрозоля, сообщает РЕН ТВ. Узюмджю также сообщил, что это вещество включено в список ОЗХО для мониторинга и теперь страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать его производство и хранение, а также создать антидот, сообщают «Известия».
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