Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемой химатаки в Восточной Гуте

"В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ", — сказал Конашенков.

"Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белые каски», а также взяли необходимые пробы", — добавил он.