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Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемой химатаки в Восточной Гуте
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Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемой химатаки в Восточной Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемого применения отравляющих веществ в сирийской Восточной Гуте, а также побывали в госпитале в городе Дума, где опросили участников постановочного видео, снятого «Белыми касками», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.
"В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ", — сказал Конашенков.
"Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белые каски», а также взяли необходимые пробы", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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