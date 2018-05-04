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МИД РФ: США так и не предоставили России никаких доказательств применения Сирией химоружия
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МИД РФ: США так и не предоставили России никаких доказательств применения Сирией химоружия 

ТАСС 50 минут назад
ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор не предоставили России никаких доказательств того, что сирийские власти действительно применяли, как заявляет Запад, химическое оружие. Об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами в столице США заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов.
На просьбу прокомментировать публикации о том, что в Сирии может готовиться провокация якобы с участием американской стороны, предусматривающая инсценировку использования боевых отравляющих веществ, российский дипломат ответил: «Такая информация должна носить конкретный характер. Я этих сообщений не видел».
"Мы знаем, что ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» — здесь и далее прим. ТАСС) неоднократно применяла химическое оружие в Сирии. Американская администрация обвиняет в этом режим [президента Сирии Башара] Асада, но никаких доказательств при этом не предоставляет. У сирийского правительства всегда есть надежные сведения о том, что этим занималась ИГ. Американцы долгое время отмахивались от того, что террористы применяли химическое оружие на Ближнем Востоке, но потом видоизменили свою позицию в пользу конструктивизма и стали говорить, что его применяют и те, и другие", — заявил Феоктистов.
"Но, повторю, мы, когда речь идет об обвинениях в адрес сирийского правительства, слышим одни только голые политические обвинения без каких-либо доказательств. Достаточно всех историй с «Белыми касками», всех этих постановочных фактов, о которых уже широко известно, когда все это просто придумывалось, чтобы просто свалить вину и использовать это как основание для применения в обход Устава ООН силы против сирийского правительства", — подчеркнул дипломат.
"А о том, участвуют в этом США или не участвуют, мне сказать сложно. Это (такое возможное участие США — прим. ТАСС) было бы верхом двурушничества. Но то, что американцы вовлечены в международную кампанию по голословному обвинению сирийского правительства в применении химического оружия, — это очевидно всем", — подытожил Феоктистов.
В Вашингтоне он находится для участия в пленарном заседании Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Это совещание состоялось в штаб-квартире Организации американских государств. В ходе этого форума у Феоктистова проходят и двусторонние встречи с коллегами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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