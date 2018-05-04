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Госдепартамент перестал платить «Белым каскам»
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Госдепартамент перестал платить «Белым каскам» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Госдепартамент США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию «Белые каски». Об этом сообщает телеканал CBS News.
Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона». box#2229890
По данным телеканала, у «Белых касок» есть «экстренный план», предусматривающий прекращение финансирования на один-два месяца, однако они обеспокоены долгосрочным замораживанием денежных поступлений.
Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры. Тем не менее, в правительстве США прямо не говорят о сроках фактического сокращения финансирования в этой сфере.
7 апреля «Белые каски» распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Дума. В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства — 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.
США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума силами президента Сирии Башара Асада во время освобождения населенного пункта от боевиков. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила.
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