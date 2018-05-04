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«Белые каски» больше не получают денег от Госдепа
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«Белые каски» больше не получают денег от Госдепа 

News.ru 36 минут назад
Государственный департамент США приостановил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски», сообщает канал CBS.
Организация получала треть своего бюджета из Вашингтона. Теперь США полностью прекратили выделять денежные средства «Белым каскам». Однако Госдеп всё ещё рассматривает возможную поддержку организации.
Представители НПО неоднократно заявляли о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по мирным районам. «Белые каски» была одним из распространителей сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химоружия. Это сообщение назвали в МИД РФ информационным вбросом. Министерство обороны России не считают НКО достоверным источником новостей, утверждая, что те распространяют сфабрикованную информацию. 9 апреля в Думе было проведено обследование представителями российского Центра по примирению враждующих сторон, следов химоружия обнаружено не было.
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