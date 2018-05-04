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Госдепартамент прекратил финансирование «Белых касок»
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Госдепартамент прекратил финансирование «Белых касок» 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: ТАСС
Госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СBS.
По его данным, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, «теперь не получает никакого финансирования со стороны США». Вместе с тем, утверждает канал, в Госдепартаменте по-прежнему рассматривают вопрос предоставления поддержки «Белым каскам».
Данная НПО неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, организация «Белые каски» была среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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