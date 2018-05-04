Госдепартамент прекратил финансирование «Белых касок»

По его данным, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, «теперь не получает никакого финансирования со стороны США ». Вместе с тем, утверждает канал, в Госдепартаменте по-прежнему рассматривают вопрос предоставления поддержки «Белым каскам».

Данная НПО неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. В частности, организация «Белые каски» была среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.