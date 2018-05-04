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МИД России: США выставляют Иран опаснее ДАИШ
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МИД России: США выставляют Иран опаснее ДАИШ 

Российская Газета 1 час назад
Представитель российского МИД России Дмитрий Феоктистов отметил, что США пытаются выставить Иран и движение "Хезболла" куда опаснее для мира, чем "Аль-Каида" и ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). Об этом сообщает РИА Новости.
Замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ добавил, что Соединенные Штаты «вообще не вспоминают» про «Аль-Каиду». Между тем, по словам Феоктистова, доходы «Аль-Каиды» в 10-20 раз превышают доходы ДАИШ и составляют до 40 миллионов долларов в месяц.
"То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ДАИШ — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план", — подчеркнул Феоктистов.
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