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Захарова назвала три главных обмана Британии в «деле Скрипаля»
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Захарова назвала три главных обмана Британии в «деле Скрипаля» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мария Захарова отметила, что многочисленные эпизоды лжи со стороны британского правительства по делу Скрипалей «проступают все четче».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многочисленные эпизоды лжи со стороны британского правительства по делу Скрипалей «проступают все четче». Свою позицию Захарова изложила на личной странице в Facebook.
В качестве примера представитель МИД России привели три главных факта обмана со стороны правительства Терезы Мэй. Первый касается того, что эксперты якобы установили страну-изготовителя отравляющего вещества — эту ложь опровергли в лаборатории Портон-Даун, отметила Захарова.
Второй эпизод заключался в заявлении Терезы Мэй, согласно которому якобы только России имела мотив отравить Скрипалей, поскольку «исторически плохо себя ведет». Захарова отметила, что МИД РФ сразу предложил несколько мотивов, которые подошли бы для обвинения британской стороны, и напомнила, что «плохое поведение» Великобритания позволяла себе регулярно.
Захарова обратила внимание и на третий случай лжи — заявление о том, что «Новичок» якобы производился исключительно и только в России. Сегодня президент Чехии Милош Земан лично рассказал, что это отравляющее вещество производилось в его стране еще в 2017 году, о чем свидетельствует доклад чешских спецслужб.
«Так будет и со всем остальным враньём Лондона. Завтра на брифинге поговорим об этом поподробнее», — резюмировала Захарова.
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