Ещё
МИД России назвал три главных «вранья» Лондона в «деле Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России назвал три главных «вранья» Лондона в «деле Скрипаля» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила три главных обмана Великобритании в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые были в разное время выявлены и раскрыты. Об этом она написала в своем Facebook.
«Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — отметила представитель МИД.
«Вторым враньем» Захарова назвала якобы «наличие у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны». Она утверждает, что российская сторона опровергла это, в том числе перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, которая выгодна Лондону.
«Третье вранье» был опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном, который накануне признал факт разработки и хранения в стране нервно-паралитического вещества «Новичок». Ранее Лондон заявлял, что данный яд имеет российское происхождение, Москва утверждала, что никогда не обладала этим химоружием.
«Так будет и со всем остальным враньем Лондона», — резюмировала Захарова.
Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.
«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились другие европейские страны, а также США. Москва ответила зеркальными мерами.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали42
Госдеп перестал платить «Белым каскам»10
Далай-лама рассказал о роли России в мире20
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию15
Путин провел массовые отставки569
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение