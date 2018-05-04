МИД России назвал три главных «вранья» Лондона в «деле Скрипаля»

«Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — отметила представитель МИД.

«Вторым враньем» Захарова назвала якобы «наличие у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны». Она утверждает, что российская сторона опровергла это, в том числе перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, которая выгодна Лондону.

«Третье вранье» был опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном , который накануне признал факт разработки и хранения в стране нервно-паралитического вещества «Новичок». Ранее Лондон заявлял, что данный яд имеет российское происхождение, Москва утверждала, что никогда не обладала этим химоружием.

«Так будет и со всем остальным враньем Лондона», — резюмировала Захарова.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.