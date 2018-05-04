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МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ*
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МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. США пытаются представить Иран и движение "Хезболла" более серьезной угрозой миру и безопасности, чем террористические организации "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ* — это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ* — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про «Аль-Каиду»* вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида»* сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ*… Так вот американцы ни про ИГ*, ни про «Аль-Каиду»* не говорят. Вот все, что их интересует. Это «Хезболла» и Иран", — сказал он на полях 18-ой сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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