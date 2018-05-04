МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ*

"Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ* — это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ* — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про «Аль-Каиду»* вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида»* сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ*… Так вот американцы ни про ИГ*, ни про «Аль-Каиду»* не говорят. Вот все, что их интересует. Это «Хезболла» и Иран", — сказал он на полях 18-ой сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.