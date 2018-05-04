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США сохраняют контакты с Россией по борьбе с финансированием терроризма
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США сохраняют контакты с Россией по борьбе с финансированием терроризма 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. При отсутствии политического диалога между РФ и США в вопросах антитеррора Вашингтон сохраняет контакты с Москвой по теме противодействия финансированию терроризма, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Не по всем направлениям у нас уж совсем с американцами ничего не происходит. Как ни удивительно, но есть тема противодействия финансированию терроризма, по которой у нас в принципе диалог никогда не прерывался", — сказал Феоктистов на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.
По его словам, соответствующие консультации с американской стороной проводятся три раза в год в Нью-Йорке или Вашингтоне. Он отметил, что в них участвуют представители минфина и госдепа США и следующая такая встреча должна пройти в июне в Нью-Йорке. При этом Феоктистов подчеркнул, что политического диалога с американской стороной в вопросах антитеррора нет.
"Сложно сказать, почему они не обрубают этот канал общения, но, видимо, он очень важен. Американцы, видимо, понимают, что без России, как и без других ключевых игроков, по этому вопросу продвижения быть не может. Если не удушить финансово террористические организации, то и победить их будет невозможно", — добавил дипломат.
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