США сохраняют контакты с Россией по борьбе с финансированием терроризма

"Не по всем направлениям у нас уж совсем с американцами ничего не происходит. Как ни удивительно, но есть тема противодействия финансированию терроризма, по которой у нас в принципе диалог никогда не прерывался", — сказал Феоктистов на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

По его словам, соответствующие консультации с американской стороной проводятся три раза в год в Нью-Йорке или Вашингтоне. Он отметил, что в них участвуют представители минфина госдепа США и следующая такая встреча должна пройти в июне в Нью-Йорке. При этом Феоктистов подчеркнул, что политического диалога с американской стороной в вопросах антитеррора нет.

"Сложно сказать, почему они не обрубают этот канал общения, но, видимо, он очень важен. Американцы, видимо, понимают, что без России, как и без других ключевых игроков, по этому вопросу продвижения быть не может. Если не удушить финансово террористические организации, то и победить их будет невозможно", — добавил дипломат.