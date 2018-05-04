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МИД перечислил факты вранья Британии
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МИД перечислил факты вранья Британии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке обвинила во вранье правительство британского премьер-министра Терезы Мэй, передает РИА "Новости".
"Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили (бывшего полковника ГРУ Сергея и его дочь Юлию) Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — написала Захарова.
По ее словам, опровержением "второго вранья", о наличии у России мотива в отравлении Скрипалей стало указание российской стороной на факты нарушения Великобритание "норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов", а также на "несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону".
"Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", — добавила Захарова.
Он также подчеркнула, что "так будет и со всем остальным враньем Лондона".
Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ "Новичок".
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