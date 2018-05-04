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Лондон собирает альянс недовольных Россией государств
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СМИ узнали о планах Лондона собрать альянс недовольных Россией государств 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания намерена заручиться международной поддержкой для противодействия «российской дезинформации» и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия, сообщает Guardian со ссылкой на источник в кабмине Соединенного Королевства.
По словам источника, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери «как поворотную точку», передает РИА «Новости».
При этом Джонсон уверен, что Лондон сможет в ходе предстоящих саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза собрать антироссийский альянс для дальнейших действий.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уличила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в неоднократном вранье по делу Скрипалей.
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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