Британские СМИ: Лондон укрепляет антироссийский альянс 

Британская газета «Гардиан» узнала, что Лондон вовсе не намерен выстраивать конструктивный диалог с Москвой. Более того, Великобритания планирует укрепить альянс против России.
И сделать это англичане хотят в ходе саммитов «большой семерки», «большой двадцатки», НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.
Сообщается, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассматривает как поворотную точку инцидент с отравлением Скрипалей и якобы реальную химическую атаку в сирийском городе Дума. Джонсон уверен, что сможет заручиться международной поддержкой, так как Запад обвиняет Москву в «попустительстве» президенту Сирии.
Россия отрицает наличие химатаки в Думе. Сейчас в городе работают эксперты ОЗХО, сообщает телеканал «Россия 24».