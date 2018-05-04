Сможет ли Кудрин помирить Россию с Западом

Алексей Кудрин может вернуться во власть. В Кремле планируют предложить ему «важный пост», пишет Financial Times . Наиболее вероятный сценарий — должность представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества. Другой возможный вариант — позиция вице-премьера.

По данным издания, в новом качестве бывшему министру финансов предстоит налаживать отношения с Западом, а само назначение должно стать сигналом о том, что российский президент готов к компромиссу.

Кудрин — единственный представитель российской верхушки, которому на Западе в определенной степени доверяют и с которым станут разговаривать, сказал FT экономист Евгений Гонтмахер . По его словам, этот шаг может стать указанием на готовность к некой программе перемен, в том числе во внешней политике.

«Потому что без перемен во внешней политике реформы в России просто невозможны», — пояснил эксперт.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с Кудриным, в ходе которой обсудил с ним реформу государственного управления и стратегию социально-экономического развития страны, разработанную Центром стратегических разработок. Сам Кудрин отказывается комментировать слухи о своих карьерных перспективах в правительстве и президентской администрации

А вы друзья как не садитесь…

Назначение Кудрина вполне вероятно, но вряд ли он сумеет изменить позицию Запада по отношению к России, считают опрошенные «Ридусом» эксперты. От перемены мест слагаемых, то есть конкретных персон во власти, сумма накопленных проблем и противоречий все равно не изменится.

«У нас же претензии системного характера: отдайте Крым, прекратите поддерживать ДНР и ЛНР, прекратите поддерживать Асада и т.д. — напоминает аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Тут вопрос не в каких-то реверансах и красивых словах относительно необходимости сотрудничества и либерализации экономики. Тут даже Ходорковского можно назначить, но если эти системные изменения сделаны не будут, претензии останутся».

Конечно, Кудрин — человек, который Западу понятен, признает эксперт. Но и в те времена, когда Дмитрий Медведев был президентом, тоже много говорили о том, что теперь-то уж точно удастся найти общий язык с США и Европой и перезагрузить отношения. А потом случилась пятидневная война в Грузии — и все.

«Мы понимаем, что невозможно какой-то одной фигурой изменить отношение Запада к нам. Но этой фигурой можно несколько подпортить отношение путинского большинства к Путину», — предупреждает Бышок.

По словам эксперта, во внутренней политике Кудрин — фигура, скорее, разделяющая, из тех, кого называют системными либералами. То есть, это лица, которых и система не очень любит, и либералы не всегда считают своими. И люди, которые поддерживают Путина, к экс-министру финансов относятся двойственно. Поэтому сложно предсказать, какой будет реакция на это назначение внутри России.

Не стоит также забывать, что нынешняя более жесткая внешнеполитическая линия России тоже имеет своих приверженцев, и не только где-нибудь в Индии Китае или арабском мире, но и в Европе. Отход от этой политики может привести к тому, что от страны отвернутся люди, которые за жесткую линию начинают ей симпатизировать, но при этом все равно не удастся привлечь к себе тех, кто Россию не любит.

Наконец, нынешнее обострение отношений связано не только и не столько с действиями самой России, сколько с внутренними кризисными явлениями на Западе, которые ряд западных сил пытаются списать на влияние внешних факторов.

«Если эти кризисные явления притупятся, тогда будет не так уж важно, кто у нас будет главой правительства и даже президентом. Тогда с нами будут менее нервически общаться. А пока у них внутренний кризисные явления есть, они будут кидаться на любого нашего премьера», — полагает Бышок.

Потемкинские деревни

Кремль сам инициирует подобные слухи, чтобы прощупать общественное мнение на Западе, в первую очередь, среди элит, предполагает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Схожие попытки наладить взаимоотношения новыми людьми уже предпринимались, но безуспешно, напоминает он. И нет никаких оснований ожидать, что с приходом Кудрина что-то изменится.

По словам эксперта, российским политикам часто кажется, что достаточно договорится с каким-то одним большими человеком, и все наладится. Но это не работает. Западные элиты очень сложно устроены, там слишком много действующих лиц и групп влияния. И проблемы между Россией и западным миром настолько глубоки и настолько обусловлены высокой экономической конкуренцией, что никакие отдельные личности не могут с ними справиться.

К тому же, зачем вообще США с Россией сегодня договариваться? Они уже нашли больную точку и будут на нее давить.

«Американцы сейчас нащупали очень болезненную тему для России — блокировку валютных расчетов наших крупных корпораций и банков, — рассуждает Вязовский. — Это реально работает. И они сами даже испугались, как это быстро сработало в случае с «Русалом» и «Реновой», и немного откатили назад. Но они распробовали вкус. Следующая волна будет еще жестче, ударит по «Сбербанку» и ВТБ».

Вместе с тем, в Кремле тоже прекрасно понимают, что и Запад не справится без российского сырья. Поэтому реальных стимулов для изменений как не было, так и нет. Формально какие-то реформы будут инициированы, но получится как всегда.