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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая
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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая 

РИА Новости 57 минут назад
ООН, 3 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая, сообщила постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка.
Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.
"Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдет 29 мая", — сказала Вронецка журналистам в четверг. Последний раз ситуация на Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.
По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета «мы должны обсудить общую ситуацию на Украине». «Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», — сказала глава польской миссии.
Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.
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