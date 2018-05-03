Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 29 мая

Польша в мае приняла председательство в СБ ООН.

"Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию на Украине. Это произойдет 29 мая", — сказала Вронецка журналистам в четверг. Последний раз ситуация на Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.

По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета «мы должны обсудить общую ситуацию на Украине». «Я знаю, что с точки зрения России , важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция , также хотят добавить некоторые идеи», — сказала глава польской миссии.

Она также уточнила, что вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.