СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине

Дипломат напомнила, что в последний раз Совет Безопасности обсуждал тему Украины более года назад, в марте 2017 года. «Польша проявила инициативу и предложила провести дискуссию по Украине. Она состоится 29 мая», — сообщила дипломат.

По ее словам, пока не решено, кто будет выступать с докладом на заседании, а также будут ли на нем обсуждаться какие-то конкретные вопросы. «Мы подготовимся к встрече, еще есть время», — сказала Вронецкая, предположив, что Россия на заседании сосредоточится на ситуации с выполнением минских соглашений.

В марте Польша и другие европейские страны организовали неформальную встречу Совета Безопасности, которая была посвящена Крыму . На заседании Украина и ее союзники обвинили Россию в аннексии полуострова. В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия гордится за проведенный в Крыму в 2014 референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны — Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией. Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов . Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.