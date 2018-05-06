МИД: Отказ США от сделки с Ираном угрожаем основам международного права 

«Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев — это конечно, в первую очередь, угроза международным правовым основам современного мира», — считает представитель внешнеполитического ведомства России. По ее мнению, «никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности это не прибавит», а, наоборот, ведет к «дестабилизации». Захарова напомнила, что сделка была заключена группой государств и «прошла одобрение СБ ООН», что делает ее обязательным к исполнению документом.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное при предыдущей администрации Барака Обамы. Американский лидер требует пересмотреть положения сделки, угрожая в противном случае выйти из нее.
Представитель МИД РФ также предостерегла Запад от попыток очернить Иран: «Развал ядерной сделки и просто попытки очернить страну точно не добавляют какой-то эффективности в совместных усилиях по борьбе с терроризмом».