Замглавы МИД России обсудил с египетским послом ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Мизаил Богданов обсудил с послом Египта Москве Ихабом Насром складывающуюся обстановку в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Об этом сообщили во российском внешнеполитическом ведомстве. «Особое внимание было уделено вопросам поддержания эффективного российско-египетского взаимодействия в интересах урегулирования кризисных ситуаций в регионе, в том числе в Сирии Ливии », — говорится в сообщении. Там отметили, что также были обсуждены «некоторые практические задачи дальнейшего укрепления многопланового двустороннего сотрудничества». В феврале Михаил Богданов провёл встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.