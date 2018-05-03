The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России

Лондон собирается привлечь партнеров по международным организациям, чтобы усилить давление на Москву

По данным издания, британские дипломаты на предстоящих мероприятиях будут обсуждать меры по усилению давления на Россию . Вместе со своими партнерами они рассчитывают выработать стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия.

Новая стратегия должна охватывать вопросы кибербезопасности, санкции в отношении российских олигархов, антироссийскую политику НАТО и комплексный подход в борьбе с «российской дезинформацией».