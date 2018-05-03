The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России 

Лондон собирается привлечь партнеров по международным организациям, чтобы усилить давление на Москву.
Великобритания в этом году намерена использовать предстоящие саммиты стран НАТО, Евросоюза, G20 («Большой двадцатки»), G7 («Большой семерки»), чтобы укрепить антироссийскую стратегию, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
По данным издания, британские дипломаты на предстоящих мероприятиях будут обсуждать меры по усилению давления на Россию. Вместе со своими партнерами они рассчитывают выработать стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия.
Новая стратегия должна охватывать вопросы кибербезопасности, санкции в отношении российских олигархов, антироссийскую политику НАТО и комплексный подход в борьбе с «российской дезинформацией».
Поводом для таких действий стала реакция Москвы на постановку химической атаки в сирийской Думе, а также отравление британского шпиона, осужденного в России за госизмену, Сергея Скрипаля.