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СМИ РФ находятся под прессингом в США
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Лукашевич: СМИ РФ находятся под прессингом в США, Великобритании, Франции и Прибалтики 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом в Великобритании, США, Франции, Украине, Молдавии, Латвии, Литве и Эстонии.
Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Сегодня по всему миру прессу подвергают цензуре и давлению, облагают штрафами, временно или полностью закрывают издательства. Работники СМИ нередко становятся жертвами преследований, угроз, нападений, задержаний и даже убийств. Многим изданиям, теле— или радиоканалам приходится сталкиваться с серьезными препятствиями в работе, в том числе из-за их принадлежности к тому или иному государству. Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом", — отметил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ по случаю 25-летия Всемирного дня свободы печати (учрежден Генассамблеей ООН).
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