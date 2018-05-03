Стала известна новая тактика Британии против РФ

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Лондон продолжит борьбу против «российской пропаганды» 

Рамблер 2 часа назад
Великобритания воспользуется несколькими международными саммитами в этом году, чтобы настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой и призвать союзников к выработке масштабной стратегии против российской пропаганды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Guardian.
Для этих целей Лондон планирует воспользоваться саммитами G7, G20, НАТО и Евросоюза.
Как полагает источник издания в правительстве, британские дипломаты на этих мероприятиях собираются поднять вопросы противодействия российской дезинформации и выработать механизм определения ответственных за применения химоружия после инцидентов в Солсбери с Сергеем и Юлией Скрипаль и в сирийском городе Дума.
>> Британия обвинила Россию в попытке сорвать работу ОЗХО
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал реакцию Москвы на химатаку в Думе и отравление Скрипалей «поворотным моментом» и счел, что Лондон должен заручиться международной поддержкой для дальнейших действий, сообщил источник.
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