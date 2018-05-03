Стала известна новая тактика Британии против РФ

Великобритания воспользуется несколькими международными саммитами в этом году, чтобы настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой и призвать союзников к выработке масштабной стратегии против российской пропаганды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Guardian.
Как полагает источник издания в правительстве, британские дипломаты на этих мероприятиях собираются поднять вопросы противодействия российской дезинформации и выработать механизм определения ответственных за применения химоружия после инцидентов в Солсбери с Сергеем и Юлией Скрипаль и в сирийском городе Дума.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал реакцию Москвы на химатаку в Думе и отравление Скрипалей «поворотным моментом» и счел, что Лондон должен заручиться международной поддержкой для дальнейших действий, сообщил источник.