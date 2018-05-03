The Guardian узнала о планах Лондона предложить союзникам пересмотреть отношения с Россией

В этом году Великобритания намерена использовать ряд международных встреч для того, чтобы призвать к выработке комплексной стратегии борьбы с «российской дезинформацией» и пересмотру традиционного дипломатического диалога с Москвой , сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что британские дипломаты на саммитах G7, G20, НАТО ЕС попытаются усилить альянс против России

«Министр иностранных дел считает ответ России на инциденты в Думе (предполагаемая химатака. — RNS) и Солсбери (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. — RNS) поворотным моментом и полагает, что международная поддержка сделает гораздо больше … Скорее всего Великобритания будет действовать в области противодействия российской дезинформации и поиска механизма усиления ответственности за использование химического оружия», — сказал источник издания.

На предстоящих саммитах министры намерены проводить политику широкого сдерживания России, которая включает в себя вопросы кибербезопасности, санкции против российских «олигархов» и более комплексный подход к «российской дезинформации».