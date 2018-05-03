The Guardian узнала о планах Лондона предложить союзникам пересмотреть отношения с Россией 

В этом году Великобритания намерена использовать ряд международных встреч для того, чтобы призвать к выработке комплексной стратегии борьбы с «российской дезинформацией» и пересмотру традиционного дипломатического диалога с Москвой, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что британские дипломаты на саммитах G7, G20, НАТО и ЕС попытаются усилить альянс против России.
«Министр иностранных дел считает ответ России на инциденты в Думе (предполагаемая химатака. — RNS) и Солсбери (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. — RNS) поворотным моментом и полагает, что международная поддержка сделает гораздо больше … Скорее всего Великобритания будет действовать в области противодействия российской дезинформации и поиска механизма усиления ответственности за использование химического оружия», — сказал источник издания.
На предстоящих саммитах министры намерены проводить политику широкого сдерживания России, которая включает в себя вопросы кибербезопасности, санкции против российских «олигархов» и более комплексный подход к «российской дезинформации».