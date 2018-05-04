Ещё
СМИ: Великобритания планирует укрепить альянс против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Великобритания планирует укрепить альянс против России 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с «российской дезинформацией» и пересмотре традиционного диалога с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на источник в правительстве.
По данным издания, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.
По словам собеседника Guardian, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери «как поворотную точку». При этом министр уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.
"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", — приводит слова источника Guardian.
Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с эск-агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, работавшим на британские спецслужбы, и его дочерью Юлией. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом A234, и обвиняет в причастности к этому российское государство. Москва категорически отрицает все обвинения.
Страны Запада также утверждают, что сирийские правительственные силы применили химическое оружие в городе Дума, и обвиняют Москву в «попустительстве» президенту Сирии Башару Асаду. Россия отрицает, что эта химатака имела место, в настоящее время в Думе работают эксперты ОЗХО.
РИА Новости: последние новости
Захарова рассказала об обманах со стороны правительства Терезы Мэй Земан признал, что "Новичок" производился в Чехии В посольстве России раскритиковали британскую стратегию нацбезопасности
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили Китай в ослеплении пилотов ВВС124
Путин провел массовые отставки556
Чехия призналась в производстве «Новичка»150
МИД перечислил факты вранья Британии30
Лондон решил «подговорить» страны против РФ136
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение