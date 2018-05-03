Guardian: Лондон использует международные саммиты для выработки стратегии против России 

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Великобритания в этом году воспользуется рядом предстоящих международных саммитов, чтобы призвать своих союзников к выработке комплексной стратегии для борьбы с российской дезинформацией и настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой. Об этом в четверг сообщила газета я The Guardian.
По ее данным, британские дипломаты планируют на саммитах G7, G20, НАТО и Евросоюза попытаться укрепить союз против России, поспешно созданный МИД Великобритании после отравления в марте бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Источник газеты в правительственных кругах полагает, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон считает реакцию России на предполагаемую химическую атаку в городе Дума и отравление Скрипалей в Солсбери «поворотным моментом» и думает, что у Лондона «есть международная поддержка», чтобы предпринимать дальнейшие действия. «Сфера деятельности, которой Великобритания, скорее всего, будет придерживаться, заключается в противодействии российской дезинформации и определении механизма для установления ответственных за применение химического оружия», — сказал он.
Отношения России и Соединенного Королевства резко ухудшились после того, как 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании, не предъявив никаких доказательств, он обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.