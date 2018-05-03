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Эксперт прокомментировал предложение Британии назначить встречу с послом России на 9 мая
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Эксперт прокомментировал предложение Британии назначить встречу с послом России на 9 мая 

RT на русском 1 час назад
Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал предложение Великобритании назначить встречу с послом России на 9 мая.
По словам эксперта, отказаться от встречи — единственный верный и адекватный ответ со стороны Москвы.
«Честно говоря, я не знаю, чего ждала Британия, делая такое предложение», — сказал он.
Мухин также выразил сожаление в связи с тем, что репутация МИД Британии и аппарата премьер-министра Терезы Мэй в настоящее время сильно «подпорчена».
Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании в ближайшее время намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.
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