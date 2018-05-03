Путин провел массовые отставки

Президент России Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК и двух прокуроров. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
От должностей освобождены прокурор Удмуртии Сергей Панов и прокурор Тульской области Александр Козлов.
Уволены руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК РФ по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт.
Кроме того, своих должностей лишились начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-майор Иван Лукин.
Тем же указом президент произвел 16 кадровых назначений.