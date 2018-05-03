Названы самые упоминаемые имена в российской прессе

Таковы данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе, по итогам апреля возглавил Путин. Он получил 192 451 ссылку в материалах российских СМИ. На второе месте вернулся, американский лидер Дональд Трамп, получивший 125 686 ссылок в прессе. Ранее он занимал вторую строчку рейтинга каждый месяц, начиная с января 2017 года, когда он вступил в должность. Однако в марте 2018 года его сместил экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, чье отравление в Великобритании спровоцировало масштабный международный скандал.

В апрельском рейтинге Скрипаль также оказался, но уже на шестом месте (38 356 упоминаний).

В списке также оказались участники последних событий в Армении: экс-премьер Серж Саргсян , который ушел в отставку под давлением оппозиции (34 273 ссылок, седьмое место) и лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян (26 058 ссылок, девятое место).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.