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Мнение: новая провокация против Дамаска готовится с учетом прежних ошибок
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Мнение: новая провокация против Дамаска готовится с учетом прежних ошибок 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сирии американские спецслужбы готовят новую провокацию с очередной «химатакой». Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, связанный с сирийскими силовиками.
"Операцией руководит бывший боевик ИГ* Мишан Идриз аль-Хамаш. Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ", — заявил собеседник агентства.
По его данным, местом будущей инсценировки выбрали нефтяное поле «Аль-Джафра» в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, где дислоцируется военная база США. Сейчас туда доставляют жителей западного берега реки Евфрат для участия в постановочных съемках.
После провокации с якобы использованным 4 апреля в городе Дума химоружием США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.
Вашингтон, Лондон и Париж назвали виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Имитация химических атак — это старая тактика информационной войны против (президента САР) Башара Асада и законного правительства Сирии. Сейчас очевидно, что последняя провокация (в городе Дума) провалилась из-за очень грубых «ляпов» и небрежно сделанного видео. И, главное, никто не ожидал, что российские журналисты смогут найти того самого мальчика из видео и выслушать его свидетельства, как и свидетельства других людей о том, что никакой атаки не было, а видео являлось постановкой", — сказал Богдан Безпалько.
По его мнению, провокации против правительственных войск в Сирии еще будут осуществляться.
"Чтобы нанести удары по сирийской армии и по Асаду, потребуется какой-то повод. И, очевидно, этот повод будут создавать с учетом ошибок, допущенных при организации недавней провокации. Я думаю, что подобного рода провокации еще будут повторяться, и что вполне логичным здесь будет сотрудничество между исламистскими группировками и США. Очевидно, что причиной этого являются успешные действия сирийской армии против боевиков, в том числе ликвидация «котлов» вокруг города Дума, а также эффективные действия правительственных сил в Ярмуке", — считает Богдан Безпалько.
Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб ранее рассказал российским журналистам, как его сняли на видео, выдав за пострадавшего от «химатаки» в Думе. Отец мальчика также подтвердил, что никакой химатаки в городе не было.
Помимо этого Хасан Диаб, его отец и врачи больницы в Думе 26 апреля выступили на брифинге в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, организованном постоянными представительствами России и Сирии. Они рассказали о событиях в их городе, подтвердили, что химатаки не было, а снятое организацией «Белые каски» видео являлось инсценировкой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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