Cудья отчитал команду спецпрокурора по «российскому делу»

"Вы в действительности заботитесь о том, какую информацию может дать вам Манафорт, чтобы привести вас к мистеру ( Дональду ) Трампу и импичменту", — заявила судья в ходе слушания.

Ранее Мюллер, который расследует предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, пообещал вызвать президента Дональда Трампа в суд, если он откажется от допроса по «российскому делу».

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в банковской сфере.