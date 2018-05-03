Медведев встретился с главой Новгородской области

Медведев обсудил с главой Новгородской области благоустройство региона

"Город (Великий Новгород), конечно, древний, очень знаковый для нашей страны, но состояние там городских улиц, парков, придомовых территорий, мягко говоря, вызывало большие вопросы. Такая программа у нас по всей территории страны", — начал Медведев встречу с Никитиным, поинтересовавшись, что в этом плане делается в регионе.

Губернатор сообщил, что в прошлом году 188 дворов было отремонтировано, в этом году планируется отремонтировать еще 150. Кроме того, в этом году расширяется работа с парковыми пространствами. Он уточнил, что речь идет только о городе Великий Новгород , в районах будет вестись дополнительная работа. Как сказал Никитин, люди проголосовали и выбрали территории, которые необходимо привести в порядок в первую очередь.

Как отметил Никитин, в ходе недавнего визита Медведева в регион обращалось внимание на состояние дорог.

"В прошлом году нам удалось дополнительно 500 миллионов (рублей) городу дать на ремонт дорог. В этом году до 500 миллионов — решение уже принято", — сказал Никитин.

Он уточнил, что часть дорог будет сделана в рамках работы по туристическому кластеру. Никитин добавил, что регион ведет переговоры с Минтрансом , чтобы начать приводить в порядок второй по значимости мост Великого Новгорода.

Губернатор отметил, что принято решение о передаче 50% налогов от малого бизнеса в муниципальные бюджеты. Эта часть будет ежегодно увеличиваться на 10%, то есть в следующем году она составит 60%, а в дальнейшем дойдет до 100%.

"По этому году 250 миллионов (рублей) дополнительно денег, которые попадут в город на решение жилищно-коммунальных проблем", — сказал Никитин.

Он отметил, что практически готов проект благоустройства городских набережных.

Медведев со своей стороны выразил надежду, что проблема благоустройства этих территорий будет решена.

"А что же касается парков, придомовых территорий, скверов, то это задача вообще исключительно важная, потому что это среда жизни, среда обитания огромного количества людей, которые живут в городах. Этим долго не занимались, программа идет по всей стране. Как, собственно, мы с вами и договаривались, эту программу нужно реализовывать в тесном контакте с населением", — сказал Медведев.

Со своей стороны губернатор добавил, что в программе благоустройства участвуют ученики недавно открытой школы. Они изучают территории с помощью беспилотников и планируют дорожки и площадки.