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Президент Австрии сообщил о предстоящем визите президента России в Вену
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Президент Австрии сообщил о предстоящем визите президента России в Вену 

ТАСС 1 час назад
СОФИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о запланированном на июнь визите президента России Владимира Путина в Вену. Как передает корреспондент ТАСС, заявление об этом прозвучало в четверг на брифинге по итогам переговоров главы австрийского государства с президентом Болгарии Руменом Радевым.
"Мы обсуждали различные внешнеполитические события, которые касаются и Австрии, и Болгарии, в том числе взаимоотношения с Россией. Я думаю, что необходимо не только развивать дипломатию визитов, но и продолжать с Россией вести диалог. Президент Радев посетит в мае Москву, а президент Путин, весьма вероятно, в начале июня будет в Вене", — информировал Ван дер Беллен.
Пресс-служба Кремля пока не сообщала о планах такого визита.
"Я рад, что Болгария находится в авангарде общеевропейской политики по отношению к России, — в свою очередь сказал Радев. — Мое посещение России пройдет во второй половине мая, посещение президента Франции Макрона состоится практически в это же время, посещение Вены российским президентом планируется на начало июня. Это говорит о том, что мы проводим единую европейскую политику по отношению к России с целью поиска всех возможностей для развития открытого диалога и реализации взаимовыгодных проектов".
Президент Австрии находится в Софии с официальным визитом, среди тем переговоров — развитие двухстороннего сотрудничества и будущее Европейского союза, в том числе вопросы по будущему сокращению бюджета ЕС в связи с Brexit, перспективы евроинтеграции государств Западных Балкан.
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