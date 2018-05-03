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ЦИК сообщил о довыборах в Госдуму 9 сентября
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ЦИК сообщил о довыборах в Госдуму 9 сентября в пяти одномандатных округах 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут 9 сентября минимум в пяти одномандатных округах, сообщил журналистам в четверг член ЦИК России Евгений Шевченко.
"На сегодняшний день у нас есть документы — постановления Государственной думы о прекращении полномочий четырех депутатов Госдумы, соответственно, два в Саратовской области, один в Тверской области и один — в Нижегородской", — сказал Шевченко в четверг, отвечая на вопрос о числе довыборов, которые пройдут в единый день голосования.
Вместе с тем, напомнил он, еще один депутат, избранный по одномандатному округу, — Алексей Силанов — не так давно стал мэром Калининграда.
"Я думаю, что на одном из ближайших заседаний Госдумы полномочия этого депутата будут прекращены… То есть пока пять довыборов", — сказал член ЦИК.
Он напомнил, что довыборы могут быть назначены не позднее, чем за 85 дней до единого дня голосования, то есть до 15 июня включительно.
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