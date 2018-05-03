Показали роскошный отдых украинского политика 

Украинский политик и юрист Андрей Портнов выложил видео, в котором, по словам самого Портнова, фигурирует глава Министерства юстиции страны Павел Петренко. Андрей Портнов, прежде занимавший должность заместителя главы администрации президента Украины, сопроводил видео подписью: «Пока вы там воюете с агрессором, ваш министр юстиции из "Народного фронта" танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort». На кадрах действительно видно, что мужчина вытанцовывает в компании нескольких девушек. Обнародовавший ролик Портнов не сообщил, при каких обстоятельствах, когда и кем была осуществлена запись праздника. Позднее видео прокомментировал Павел Петренко. Он заявил, что провёл майские праздники в Турции, но опроверг аренду дорогого номера. Также он пообещал указать стоимость отдыха в декларации.