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Показали роскошный отдых украинского политика
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Показали роскошный отдых украинского политика 

Рамблер 1 час назад
Украинский политик и юрист Андрей Портнов выложил видео, в котором, по словам самого Портнова, фигурирует глава Министерства юстиции страны Павел Петренко. Андрей Портнов, прежде занимавший должность заместителя главы администрации президента Украины, сопроводил видео подписью: «Пока вы там воюете с агрессором, ваш министр юстиции из "Народного фронта" танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort». На кадрах действительно видно, что мужчина вытанцовывает в компании нескольких девушек. Обнародовавший ролик Портнов не сообщил, при каких обстоятельствах, когда и кем была осуществлена запись праздника. Позднее видео прокомментировал Павел Петренко. Он заявил, что провёл майские праздники в Турции, но опроверг аренду дорогого номера. Также он пообещал указать стоимость отдыха в декларации.
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