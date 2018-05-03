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Патрушев провел встречу с главой МИД Ливии
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Патрушев провел встречу с главой МИД Ливии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Николай Патрушев и Мухаммед Сияла обсудили вопросы российско-ливийского сотрудничества, проблематику ливийского урегулирования и тематику противодействия терроризму". — говорится в сообщении.
В начале встречи Патрушев выразил соболезнования Сияле в связи с произошедшим 2 мая в Триполи терактом в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии, отмечается в сообщении.
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