Патрушев провел встречу с главой МИД Ливии

"Николай Патрушев и Мухаммед Сияла обсудили вопросы российско-ливийского сотрудничества, проблематику ливийского урегулирования и тематику противодействия терроризму". — говорится в сообщении.

В начале встречи Патрушев выразил соболезнования Сияле в связи с произошедшим 2 мая в Триполи терактом в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии, отмечается в сообщении.