Раскрыты планы Путина в канун инаугурации

Владимир Путин в последний день своего третьего президентского срока проведет ряд рабочих встреч. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня", — сказал он. "Это непубличные, рабочие совещания", — добавил Песков, не уточнив, кто станет собеседниками президента.

В понедельник, 7 мая, Путину предстоит церемония инаугурации. Он в четвертый раз заступит на пост президента РФ. Его полномочия как главы государства будут продолжаться до 7 мая 2024 года.

Накануне двух первых для себя церемоний инаугурации — 6 мая 2000 и 2004 годов — Путин встречался с руководством Центральной избирательной комиссии . На этих встречах глава ЦИК вручал ему как победителю выборов удостоверение президента. Любопытно, что в 2012 году этот единственный персональный документ, подтверждающий президентский статус его обладателя, был передан Путину 8 мая, то есть через день после вступления в должность. Удостоверение президента на 2018-2024 гг по итогам состоявшихся 18 марта выборов главы государства руководитель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину 3 апреля.