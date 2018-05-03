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Очень волнуюсь: сестра обратилась к Юлии Скрипаль через Facebook
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Очень волнуюсь: сестра обратилась к Юлии Скрипаль через Facebook 

Вести.Ru 59 минут назад
Виктория Скрипаль обратилась к своей двоюродной сестре Юлии через Facebook.
Она написала, что очень волнуется за Юлию, которая не выходит на связь. В письме Виктория попросила Юлию решить вопрос с собакой по кличке Нуар.
"Он сейчас в собачьей гостинице, за нее нужно платить, и надо как-то решать, что с ним делать дальше. Я готова забрать его себе, буду заботиться о нем до твоего возвращения", — написала Виктория.
Также не урегулированы вопросы по содержанию и сохранности квартиры и машины. Виктория написала, что готова с этим помочь, но для этого нужна доверенность. Она попросила Юлию передать доверенность через консульский отдел любого посольства России. «Если нет, мы поймем, и не будем вмешиваться в твои дела», — заключила Виктория.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в критическом состоянии. Британские власти заявили, что российские власти пытались отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Москве отвергли эти обвинения.
В начале апреля Юлию Скрипаль выписали и перевезли в некое «безопасное место». Ее отец все еще находится в больнице, но уже вышел из критического состояния. Между тем отравители Скрипалей до сих пор не установлены.
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