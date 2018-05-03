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В США призвали отомстить России кибератакой
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В США призвали отомстить России кибератакой 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал США отомстить России за предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2016 года кибератакой. Об этом сообщает газета Defence News.
«Я считаю, что [президент России Владимир] Путин будет прибегать к преступным действиям до тех пор, пока его не заставят пожалеть об этом», — написал он в своей книге «Неуемная волна» (The Restless Wave).
По мнению сенатора, ограничительных мер, которые Вашингтон принял в отношении Путина и его друзей, недостаточно. «Чтобы российский лидер пожалел о своей атаке на один из столпов американской демократии — свободные и честные выборы — Соединенным Штатам необходимо использовать против Кремля его же оружие», — считает он.
В своей работе Маккейн также отмечает, что президент США Дональд Трамп мог бы предпринять более жесткие меры в отношении Москвы, однако не делает этого, предположительно, потому, что «у России есть на него некий компромат».
Сенатор от штата Аризона Маккейн неоднократно критиковал главу государства за слишком мягкий курс в отношении Москвы. В частности, его возмутил звонок Трампа Путину после его переизбрания на должность главы государства в марте этого года. Тогда он заявил, что «американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы».
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах. Москва все обвинения последовательно опровергала.
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