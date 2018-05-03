Лавров: Совет Безопасности ООН нуждается в обновлении

Совет Безопасности ООН , конечно же, нуждается в обновлении, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства. — Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире».

По словам руководителя МИД РФ, необходимо преодолеть ситуацию, когда в СБ ООН «недопредставлены» развивающиеся регионы мира.

"Мы последовательно выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки", — разъяснил свою точку зрения министр.

Лавров уточнил, что на постоянное членство в Совбезе претендуют Индия Бразилия . «Такие страны как Индия и Бразилия являются сильными претендентами на постоянное членство в Совете Безопасности», — указал он.