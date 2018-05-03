Лавров: Совет Безопасности ООН нуждается в обновлении 

«Совет Безопасности ООН, конечно же, нуждается в обновлении, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства. — Я согласен с тем, что нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире».
По словам руководителя МИД РФ, необходимо преодолеть ситуацию, когда в СБ ООН «недопредставлены» развивающиеся регионы мира.
"Мы последовательно выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки", — разъяснил свою точку зрения министр.
Лавров уточнил, что на постоянное членство в Совбезе претендуют Индия и Бразилия. «Такие страны как Индия и Бразилия являются сильными претендентами на постоянное членство в Совете Безопасности», — указал он.
Напомним, что в конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал реформирование Совета Безопасности ООН. По его словам, Организация не соответствует современным реалиям. Генсек, в частности, подчеркнул, что некоторые страны злоупотребляют правом вето и выступил за внесение изменений в работу СБ ООН.