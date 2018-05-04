Глава ОЗХО рассказал о дозе вещества, которым могли отравить Скрипалей

"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", — сказал Узюмджю в интервью изданию.

По словам главы ОЗХО, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

Узюмджю сообщил, что принял меры по внесению вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали в список химического оружия, которое должно мониторить ОЗХО. После этого страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия , что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 класса «Новичок» причастно российское государство , Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу заявила о трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, она отметила, что Лондон, вопреки своим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, указала Захарова, у России, несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Она добавила, что правительство Мэй также солгало о том, что «Новичок» производился только в России.

Ранее в четверг президент Чехии Милош Земан признал, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок». Захарова ранее упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, обладающий свойствами вещества, которое якобы использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в настоящее время она содержится британской стороной в неизвестном месте. Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но, по словам медиков, не в критическом состоянии.