Глава ОЗХО рассказал о дозе вещества, которым могли отравить Скрипалей 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Доза вещества, которыми в Великобритании были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, сообщает газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.
"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", — сказал Узюмджю в интервью изданию.
По словам главы ОЗХО, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.
Узюмджю сообщил, что принял меры по внесению вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали в список химического оружия, которое должно мониторить ОЗХО. После этого страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 класса «Новичок» причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу заявила о трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Тереза Мэй в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, она отметила, что Лондон, вопреки своим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, указала Захарова, у России, несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Она добавила, что правительство Мэй также солгало о том, что «Новичок» производился только в России.
Ранее в четверг президент Чехии Милош Земан признал, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок». Захарова ранее упомянула Чехию в числе стран, где могли синтезировать химикат, обладающий свойствами вещества, которое якобы использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.
Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в настоящее время она содержится британской стороной в неизвестном месте. Сергей Скрипаль поправляется, он по-прежнему в больнице, но, по словам медиков, не в критическом состоянии.