К инаугурации Путина выпустят почтовую марку

К инаугурации Владимира Путина выпустят почтовую марку

В день инаугурации президента , 7 мая, в обращение выйдет почтовая марка, посвященная этому событию. Ее можно будет приобрести в почтовых отделениях . Как уточнили в "Почте России", погасить марку (поставить оттиск штемпеля) в день выпуска (что поднимет ее коллекционную стоимость), можно будет в отделениях Почты России в столице на Мясницкой улице, 26 и в Петербурге на Почтамтской улице, 9.

Номинал марки 22 рубля, ее тираж 252 тысячи экземпляров. На марке размером 37х37 мм изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Кроме того, на марке есть надпись: "7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации".