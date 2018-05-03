К инаугурации Путина выпустят почтовую марку

В день инаугурации президента, 7 мая, в обращение выйдет почтовая марка, посвященная этому событию. Ее можно будет приобрести в почтовых отделениях. Как уточнили в "Почте России", погасить марку (поставить оттиск штемпеля) в день выпуска (что поднимет ее коллекционную стоимость), можно будет в отделениях Почты России в столице на Мясницкой улице, 26 и в Петербурге на Почтамтской улице, 9.
Номинал марки 22 рубля, ее тираж 252 тысячи экземпляров. На марке размером 37х37 мм изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Кроме того, на марке есть надпись: "7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации".
Это не первая марка, выпущенная к инаугурации. В 2012 году на почтовой марке, посвященной этому событию, были изображены цепь и знак президента Российской Федерации. Ее номинал был 15 рублей. В 2008 году к вступлению в должность президента Российской Федерации Дмитрия Медведева была выпущена марка номиналом семь рублей. На марке изображены флаг и герб, а надпись гласит: "2 марта 2008 года Президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев".